$!Familia muere tras choque de moto contra auto en la comunidad del Tule, en Ahome

HIGUERA DE ZARAGOZA, Ahome._ Una tragedia enlutó a la zona rural del municipio de Ahome durante la tarde de este viernes 27 de febrero, luego de que un matrimonio y su hijo, el pequeño Dylan “N” de apenas 5 años, perdió la vida en un fuerte accidente carretero en las inmediaciones de la comunidad de El Tule.

Las víctimas adultas fueron identificadas extraoficialmente en el lugar como José Alfredo “N” y Lucero “N”. Trascendió que la familia tenía su domicilio en la misma comunidad donde ocurrió el siniestro, perteneciente a la sindicatura de Higuera de Zaragoza.

De acuerdo con los peritajes iniciales en la carretera estatal El Guayabo–Higuera de Zaragoza, en el tramo comprendido entre Huatabampito y San Isidro, la familia se desplazaba de oriente a poniente a bordo de una motocicleta Italika, colores negro y rojo.

La información recabada en el sitio señala que, al llegar a una curva frente a El Tule, el conductor de la motocicleta presuntamente intentó realizar una maniobra de rebase y fue en ese momento cuando se encontraron de frente contra un automóvil Nissan Altima, color negro y con placas de Sinaloa, en el que viajaban cuatro personas originarias de San Pablo.

Debido a la velocidad de ambos vehículos, el impacto fue brutal e inevitable. El conductor del sedán intentó esquivarlos sin éxito, lo que provocó que perdiera el control y terminara volcado sobre su costado entre unas tierras de cultivo.