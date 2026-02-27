$!Familia muere tras choque de moto contra auto en la comunidad del Tule, en Ahome

HIGUERA DE ZARAGOZA, Ahome._ Una tragedia enlutó a la zona rural del municipio de Ahome durante la tarde de este viernes 27 de febrero, luego de que un matrimonio y su hijo, el pequeño Dylan “N” de apenas 5 años, perdió la vida en un fuerte accidente carretero en las inmediaciones de la comunidad de El Tule.
Las víctimas adultas fueron identificadas extraoficialmente en el lugar como José Alfredo “N” y Lucero “N”. Trascendió que la familia tenía su domicilio en la misma comunidad donde ocurrió el siniestro, perteneciente a la sindicatura de Higuera de Zaragoza.
De acuerdo con los peritajes iniciales en la carretera estatal El Guayabo–Higuera de Zaragoza, en el tramo comprendido entre Huatabampito y San Isidro, la familia se desplazaba de oriente a poniente a bordo de una motocicleta Italika, colores negro y rojo.
La información recabada en el sitio señala que, al llegar a una curva frente a El Tule, el conductor de la motocicleta presuntamente intentó realizar una maniobra de rebase y fue en ese momento cuando se encontraron de frente contra un automóvil Nissan Altima, color negro y con placas de Sinaloa, en el que viajaban cuatro personas originarias de San Pablo.
Debido a la velocidad de ambos vehículos, el impacto fue brutal e inevitable. El conductor del sedán intentó esquivarlos sin éxito, lo que provocó que perdiera el control y terminara volcado sobre su costado entre unas tierras de cultivo.
La fuerza del choque proyectó a las víctimas mortales quedando el cuerpo de Lucero tendido sobre la carpeta asfáltica, mientras que José Alfredo y el niño Dylan fueron lanzados aproximadamente 10 metros, cayendo entre la maleza del predio agrícola, junto a los restos de la motocicleta destrozada.
Al sitio arribaron paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome y de Cruz Roja, pero solo pudieron confirmar que los integrantes de la familia ya no contaban con signos vitales.
Los cuatro ocupantes del Nissan Altima recibieron atención prehospitalaria en el lugar por golpes y escoriaciones que no pusieron en riesgo su vida.
Siguiendo los protocolos legales, el conductor del automóvil fue retenido por agentes de Tránsito Municipal para ser puesto a disposición de las autoridades competentes y deslindar responsabilidades.
Elementos de la Fiscalía General del Estado y peritos investigadores se encargaron del levantamiento de evidencias y ordenaron el traslado de los cuerpos a una funeraria de la Villa de Ahome donde se les realizara la necropsia de ley correspondiente.