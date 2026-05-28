$!Familia resulta intoxicada tras incendio en departamento de Lomas de San Isidro, en Culiacán

Un incendio registrado durante la mañana de este jueves 28 de mayo en un departamento de la Colonia Lomas de San Isidro, al sur de Culiacán, dejó como saldo a una familia intoxicada y daños materiales en el inmueble. El hecho fue reportado alrededor de las 06:30 horas, luego de que vecinos alertaran al número de emergencias sobre humo negro que salía de un departamento ubicado en la cuarta planta de un edificio habitacional.

Tras el reporte, elementos de Bomberos Culiacán se movilizaron al sitio, acompañados por personal militar, corporaciones policiales y elementos de Protección Civil Municipal. De acuerdo con la información preliminar, el incendio presuntamente se originó por un cortocircuito que se salió de control y terminó provocando las llamas dentro del departamento. Durante las maniobras de rescate y control del fuego, cuerpos de emergencia auxiliaron a tres menores de edad y dos adultos, quienes serían los propietarios del inmueble afectado.