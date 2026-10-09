$!Familiares de internos del penal de Mazatlán bloquean la México 15 por falta de información oficial

MAZATLÁN. _ Familiares de personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario El Castillo bloquean la carretera Internacional México 15 en su salida sur, en ambos sentidos, para exigir información sobre el estado de salud de sus seres queridos, luego de la riña registrada el jueves 8 de octubre y la muerte de dos presos más este viernes 9 de octubre al interior del reclusorio. La manifestación inició alrededor de las 13:00 horas de este viernes, impidió el paso de vehículos y provocó congestionamiento vial en la zona, luego de que los inconformes señalaran que las autoridades les habían negado el acceso al centro penitenciario para verificar las condiciones en las que se encontraban los internos.

Los familiares decidieron tomar la vialidad ante la falta de información que, aseguraron, prevalecía después del enfrentamiento registrado un día antes, por lo que exigieron conocer el estado físico de las personas recluidas y tener certeza sobre su integridad.

Los manifestantes también cuestionaron la demora de las autoridades para informarles sobre la identidad de los dos internos cuyo fallecimiento fue reportado este viernes dentro del reclusorio. Señalaron que, aunque el comunicado oficial se difundió desde temprana hora, fue hasta cerca del mediodía cuando se dieron a conocer los nombres de las víctimas a sus familiares.

Esta situación incrementó la incertidumbre entre quienes acudieron al penal para conocer las condiciones de sus seres queridos, pues afirmaron que durante varias horas no tuvieron información precisa sobre lo ocurrido ni sobre el estado de salud de los internos. Además, manifestaron su preocupación por versiones que comenzaron a circular de manera extraoficial, según las cuales algunos reclusos estarían siendo maltratados por elementos del centro penitenciario y habrían sido restringidos de recibir algún tipo de alimento después de la riña.