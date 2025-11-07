$!Familiares exigen al Gobierno el regreso de padre e hijo desaparecidos en el Campo El Diez, en Culiacán

CULIACÁN. _ Con pancartas y exigencias, familiares de Abraham Mejía Carrasco y Abraham Mejía Ríos se presentaron esta mañana en las afueras de Palacio de Gobierno de Sinaloa, en Culiacán, para demandar la actuación inmediata de las autoridades que permita dar con el paradero de padre e hijo, quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado 5 de noviembre tras una retención ilegal en la zona de Campo El Diez. El grupo instaló un plantón en la sede del Ejecutivo, señalando directamente la inacción oficial ante la crisis de seguridad. La madre y esposa de las víctimas expresó con firmeza que su familia no encaja en estigmas sociales, criticando la revictimización implícita en la narrativa de la violencia:

“Mi hijo es un estudiante sin vicios... Posiblemente muchos digan, ‘Ay, les tocó porque tiene cola o algo’. Aquí en este caso no aplica... Les digo, ‘Despierten’ porque yo nunca me vi en esta situación, ni siquiera me visualicé”. En su llamado, hizo un énfasis en la falta de respuesta institucional y el dolor indescriptible que padece: “Mi hijo es estudiante, sin vicios, tranquilo y su padre es un trabajador y no les deseo a ninguno de ustedes que estén atravesando algo como lo que nos está tocando vivir a nosotros. Despierten y apoyen, ayuden”. Los manifestantes exigieron a las autoridades estatales que procedan a la búsqueda y localización inmediata, no solo para su familia, sino para hacer valer los derechos de la población.

El contingente cerró su manifestación en la Fiscalía General del Estado (FGE), donde mantuvieron la presión. Su demanda final fue por el regreso de “los Abrahames”, señalando una percepción de discrecionalidad en la aplicación de la seguridad. “Exigimos que ya no aplique esa discrecionalidad en la seguridad pública, solamente para una élite, sino que la aplique también para todo el pueblo”, concluyeron.