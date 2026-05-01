$!Familiares piden apoyo para localizar a los dos jóvenes privados de la libertad en el sector Aeropuerto, Culiacán

CULIACÁN. _ Tras la privación de la libertad de dos jóvenes en el sector Aeropuerto, familiares difundieron fichas de búsqueda para intentar dar con su paradero, luego de que fueron interceptados por hombres armados en las inmediaciones del fraccionamiento Santa Rocío, la tarde de este viernes en la capital sinaloense. Los afectados fueron identificados como Marco Antonio Arreola Carmona y Ángel Leonel Ramos Zamudio, de 20 y 17 años respectivamente. Ambos fueron obligados a descender de su vehículo al mediodía de este viernes 1 de mayo mientras circulaban en una camioneta Nissan de redilas color blanco por la carretera Culiacán-Navolato, en la zona de Bachigualato.

De acuerdo con los reportes, los jóvenes, quienes tienen su domicilio en la sindicatura de Aguaruto y se dedican a la renta de mobiliario, fueron retenidos por un grupo armado que se los llevó con rumbo desconocido.

El reporte a las autoridades se registró alrededor de las 12:30 horas, poco después de que se suscitaran hechos violentos con armas de fuego en el sector Barrancos. Al sitio acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes localizaron la unidad abandonada sobre la vialidad con las puertas abiertas.

La familia detalló que Ángel Leonel vestía playera negra de manga larga, short y calcetas negras; como seña particular, tiene un tatuaje de cruz en la mano derecha. Por su parte, Marco Antonio vestía playera azul, short negro y calzado del mismo color; cuenta con tatuajes de una cruz en el cuello, una brújula en el brazo y otra cruz en la palma de la mano.

Ambos fueron vistos por última vez en la salida de Santa Rocío. Sus familiares solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarlos a través del número de emergencias 911.