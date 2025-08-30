Fausto había sido baleado en Tepuche; lo remataron en el Hospital General de Culiacán

CULIACÁN._ El paciente que fue asesinado este sábado en el nuevo Hospital General de Culiacán, al que ingresaron civiles armados disfrazados de médicos, fue identificado como Fausto Yuriel, de 21 años. El joven había sido atacado a balazos la tarde del viernes en la plazuela principal de la sindicatura de Tepuche junto a Víctor Manuel, de 20 años.

Tras ser agredidos el viernes, los dos jóvenes, de oficio albañil, fueron trasladados a distintos centros de salud del municipio, donde ambos fueron rematados este sábado, casi de manera simultánea alrededor de las 14:00 horas, por hombres armados que ingresaron para atacarlos. Fausto Yuriel se encontraba internado en el nuevo Hospital General y Víctor Manuel en una clínica privada del Centro de la ciudad.