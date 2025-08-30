Fausto había sido baleado en Tepuche; lo remataron en el Hospital General de Culiacán

CULIACÁN._ El paciente que fue asesinado este sábado en el nuevo Hospital General de Culiacán, al que ingresaron civiles armados disfrazados de médicos, fue identificado como Fausto Yuriel, de 21 años.
El joven había sido atacado a balazos la tarde del viernes en la plazuela principal de la sindicatura de Tepuche junto a Víctor Manuel, de 20 años.
Tras ser agredidos el viernes, los dos jóvenes, de oficio albañil, fueron trasladados a distintos centros de salud del municipio, donde ambos fueron rematados este sábado, casi de manera simultánea alrededor de las 14:00 horas, por hombres armados que ingresaron para atacarlos.
Fausto Yuriel se encontraba internado en el nuevo Hospital General y Víctor Manuel en una clínica privada del Centro de la ciudad.
Tras el homicidio del primero, autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un inteno operativo de seguridad en el complejo de salud, cerrando uno de los carrilles del corredor a Imala y generando una fuerte congestión vehicular por la zona.
Más tarde llegaron los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para proceder con las diligencias correspondientes y los trabajos de campo.
También arribaron a la Clínica Hospitalaria de Culiacán, ubicada en la colonia Centro por la calle Mariano Escobedo, entre la Venustiano Carranza y Vicente Guerrero. En el lugar, Víctor Manuel se encontraba internado cuando llegaron a asesinarlo.