$!Fernando Colchado asume la III Región Militar en Mazatlán; suman cuatro comandantes en dos años

MAZATLÁN. _ El General de División de Estado Mayor Fernando Colchado Gómez asumió el 16 de octubre la comandancia de la III Región Militar, con sede en Mazatlán, en un nuevo relevo que representa el cuarto cambio en esta jefatura en los últimos dos años. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó, mediante un comunicado, que el General de División de Estado Mayor Héctor Ávila Alcocer, Comandante del Ejército Mexicano, encabezó la toma de protesta, posesión del cargo y protesta de bandera de Colchado Gómez.

El nuevo comandante tendrá bajo su jurisdicción los organismos militares de Sinaloa y Durango, donde ejercerá autoridad en materia operativa, de adiestramiento, administrativa y logística, además de coordinar actividades de apoyo interinstitucional, de acuerdo con la dependencia federal.

Defensa señaló que estas funciones se realizarán conforme a las leyes y reglamentos militares, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos nacionales y al desarrollo del Estado mexicano.

“El General Colchado Gómez, tendrá la responsabilidad de ejercer autoridad de mando militar en aspectos operativos, de adiestramiento, administrativos y logísticos, así como, actividades de apoyo interinstitucional sobre los organismos que se encuentran dentro de su jurisdicción, correspondientes a los estados de Sinaloa y Durango; de conformidad con lo establecido en las leyes y reglamentos militares, para coadyuvar con los objetivos Nacionales y el desarrollo del Estado Mexicano”, señala la Defensa en su comunicado.

El nombramiento ocurre en medio de una serie de relevos en la comandancia de la III Región Militar. Desde octubre de 2024, cuatro generales han ocupado esta responsabilidad, tres de ellos en cambios realizados durante 2026.

En octubre de 2024 asumió el cargo el General Guillermo Briseño Lobera. El 3 de febrero de 2026, Héctor Ávila Alcocer lo sustituyó, luego de que Briseño Lobera fuera transferido para encabezar la Guardia Nacional. Posteriormente, el 18 de junio de 2026, el General de División Alejandro Vargas González rindió protesta como comandante de la III Región Militar, en sustitución de Ávila Alcocer, quien permaneció aproximadamente cuatro meses en el puesto. Finalmente, el relevo más reciente se formalizó este 16 de octubre, con la llegada de Fernando Colchado Gómez quien asumió la comandancia en sustitución de Vargas González.