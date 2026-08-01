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Accidente

Ferrocarril arrolla un automóvil en crucero de Paseo del Atlántico en la Marina Mazatlán; hospitalizan al conductor

Al parecer, el conductor del automóvil intentó ganarle el paso al ferrocarril, pero el auto fue impactado por la máquina principal
Juvencio Villanueva |
01/08/2026 08:34
01/08/2026 08:34

MAZATLÁN._ Un automóvil fue embestido por la locomotora del tren carguero en el cruce ferroviario de la avenida Paseo del Atlántico; el conductor fue rescatado del auto siniestrado y trasladado a un hospital para su atención médica.

El accidente se reportó a los cuerpos de emergencia a las 23:30 horas, en el crucero de la avenida Paseo del Atlántico.

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Al parecer, el conductor del automóvil Kia Río hatchback intentó ganarle el paso al ferrocarril, pero el auto fue impactado por la máquina principal, dejando atrapado al conductor en el deforme vehículo.

Elementos de Bomberos Mazatlán llegaron al lugar y realizaron maniobras con las quijadas de la vida para vencer la puertas dañadas y lograr extraer al accidentado.

Una vez liberado, el conductor quien se identificó como Adrian “N”, de 41 años, fue trasladado por paramédicos de un hospital privado, para su atención médica.

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