$!Ferrocarril arrolla un automóvil en crucero de Paseo del Atlántico en la Marina Mazatlán; hospitalizan al conductor

MAZATLÁN._ Un automóvil fue embestido por la locomotora del tren carguero en el cruce ferroviario de la avenida Paseo del Atlántico; el conductor fue rescatado del auto siniestrado y trasladado a un hospital para su atención médica.

El accidente se reportó a los cuerpos de emergencia a las 23:30 horas, en el crucero de la avenida Paseo del Atlántico.