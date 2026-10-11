$!Festejo del Día del Pescador termina en riña con machetes y deja 6 heridos en Jitzámuri, Ahome

AHOME._ Lo que comenzó como un ambiente de fiesta por la celebración del Día del Pescador en la comunidad de El Jitzámuri, al poniente de Ahome, se transformó en un escenario de una riña que dejó un saldo extraoficial de al menos seis personas heridas la madrugada de este domingo 11 de octubre.

La trifulca, que tuvo lugar en la cancha principal del campo pesquero, quedó documentada en diversos videos grabados por los mismos pobladores y difundidos en redes sociales.

En las imágenes se observa una riña masiva donde los involucrados pasaron de los golpes a los ataques directos con machetes.

El momento de mayor tensión en las grabaciones ocurre cuando el conductor de un vehículo acelera de forma intencional contra la multitud, logrando arrollar a dos personas que se encontraban en el camino.