$!Festejo del Día del Pescador termina en riña con machetes y deja 6 heridos en Jitzámuri, Ahome

AHOME._ Lo que comenzó como un ambiente de fiesta por la celebración del Día del Pescador en la comunidad de El Jitzámuri, al poniente de Ahome, se transformó en un escenario de una riña que dejó un saldo extraoficial de al menos seis personas heridas la madrugada de este domingo 11 de octubre.
La trifulca, que tuvo lugar en la cancha principal del campo pesquero, quedó documentada en diversos videos grabados por los mismos pobladores y difundidos en redes sociales.
En las imágenes se observa una riña masiva donde los involucrados pasaron de los golpes a los ataques directos con machetes.
El momento de mayor tensión en las grabaciones ocurre cuando el conductor de un vehículo acelera de forma intencional contra la multitud, logrando arrollar a dos personas que se encontraban en el camino.
Inmediatamente después del atropellamiento, los asistentes enardecidos comenzaron a lapidar la unidad, arrojándole piedras en medio del caos.
De acuerdo con versiones de los habitantes, el enfrentamiento se habría detonado por rencillas entre pescadores locales y un grupo de individuos identificados en la zona como “Los Macheteros”.
Tras el altercado, seis personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, quienes recibieron primeros auxilios en el mismo lugar de los hechos.
Al recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome se trasladaron al sitio para restablecer el orden.
Pese a la evidencia videográfica del suceso, la corporación no reportó el arresto de ninguna persona implicada en el conflicto.