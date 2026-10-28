$!FGE activa Alerta Amber por la desaparición de Ángel Miguel, de 16 años, en Ahome

AHOME._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de Alerta Amber para solicitar el apoyo de la población en la localización de Ángel Miguel Argueta Baca, de 16 años de edad, quien se encuentra desaparecido en el municipio de Ahome.
Según la información emitida por las autoridades, el adolescente fue visto por última vez el pasado 18 de octubre, luego de salir de su vivienda ubicada en el ejido Macapule. Desde ese momento se desconoce su ubicación.
Dentro de las características de Ángel Miguel sabemos que es de complexión delgada, tez morena clara, mide cerca de 1.70 metros de estatura, tiene los ojos café oscuro y el cabello corto, lacio y de color negro. Como seña particular clave para facilitar su identificación, las autoridades precisan que le falta un fragmento de la oreja derecha.
La última vez que se le vio vestía una playera negra, pantalón de mezclilla y tenis color beige con franjas rosas.
La Fiscalía General del Estado puso a disposición de la ciudadanía los números telefónicos 800 890 9092 y 667 715 5588 de Alerta Amber Sinaloa para aportar cualquier dato o información que contribuya a dar con su paradero.