$!FGE activa Alerta Amber por la desaparición de Ángel Miguel, de 16 años, en Ahome

AHOME._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de Alerta Amber para solicitar el apoyo de la población en la localización de Ángel Miguel Argueta Baca, de 16 años de edad, quien se encuentra desaparecido en el municipio de Ahome.

Según la información emitida por las autoridades, el adolescente fue visto por última vez el pasado 18 de octubre, luego de salir de su vivienda ubicada en el ejido Macapule. Desde ese momento se desconoce su ubicación.