$!FGE aún no determina origen del incendio en plaza comercial de Los Mochis

La Fiscalía General del Estado informó que, a más de 24 horas del incendio de la plaza comercial Las Palmas, en Los Mochis, Ahome, no ha sido posible determinar el origen del siniestro.

El ente ministerial detalló que el procesamiento del área ha avanzado en un 80 por ciento, y será hasta el término de estos trabajos que podrá determinarse la causa de las llamas.

Este hecho dejó como saldo a seis personas muertas, las cuales ya fueron identificadas y entregadas a sus familiares, mientras que 12 personas más permanecen hospitalizadas.