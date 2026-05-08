$!FGE aún no determina origen del incendio en plaza comercial de Los Mochis

La Fiscalía General del Estado informó que, a más de 24 horas del incendio de la plaza comercial Las Palmas, en Los Mochis, Ahome, no ha sido posible determinar el origen del siniestro.
El ente ministerial detalló que el procesamiento del área ha avanzado en un 80 por ciento, y será hasta el término de estos trabajos que podrá determinarse la causa de las llamas.
Este hecho dejó como saldo a seis personas muertas, las cuales ya fueron identificadas y entregadas a sus familiares, mientras que 12 personas más permanecen hospitalizadas.
En el sitio del incendio laboran alrededor de 30 elementos de la Policía de Investigación, así como peritos especializados en incendios y explosivos, criminalística y valuación, de los cuales 15 peritos trabajan en el procesamiento del lugar y en la integración de los dictámenes correspondientes.
Por otro lado, las autoridades han atendido alrededor de 60 locatarios, a quienes se les realizan entrevistas de identificación y acompañamiento para la recuperación de los bienes que permanecen al interior de los locales afectados; entre los comerciantes, algunas personas ya presentaron denuncias o querellas por daños.