Seguridad
|
Siniestro

FGE aún no determina origen del incendio en plaza comercial de Los Mochis

La institución señala que el procesamiento del área presenta un avance del 80 por ciento; el siniestro ocurrido el jueves dejó seis personas fallecidas y otras 12 permanecen hospitalizadas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
08/05/2026 20:24
08/05/2026 20:24

La Fiscalía General del Estado informó que, a más de 24 horas del incendio de la plaza comercial Las Palmas, en Los Mochis, Ahome, no ha sido posible determinar el origen del siniestro.

$!FGE aún no determina origen del incendio en plaza comercial de Los Mochis

El ente ministerial detalló que el procesamiento del área ha avanzado en un 80 por ciento, y será hasta el término de estos trabajos que podrá determinarse la causa de las llamas.

Este hecho dejó como saldo a seis personas muertas, las cuales ya fueron identificadas y entregadas a sus familiares, mientras que 12 personas más permanecen hospitalizadas.

$!FGE aún no determina origen del incendio en plaza comercial de Los Mochis

En el sitio del incendio laboran alrededor de 30 elementos de la Policía de Investigación, así como peritos especializados en incendios y explosivos, criminalística y valuación, de los cuales 15 peritos trabajan en el procesamiento del lugar y en la integración de los dictámenes correspondientes.

  • $!FGE aún no determina origen del incendio en plaza comercial de Los Mochis
  • $!FGE aún no determina origen del incendio en plaza comercial de Los Mochis
  • $!FGE aún no determina origen del incendio en plaza comercial de Los Mochis
  • $!FGE aún no determina origen del incendio en plaza comercial de Los Mochis

Por otro lado, las autoridades han atendido alrededor de 60 locatarios, a quienes se les realizan entrevistas de identificación y acompañamiento para la recuperación de los bienes que permanecen al interior de los locales afectados; entre los comerciantes, algunas personas ya presentaron denuncias o querellas por daños.

  • $!FGE aún no determina origen del incendio en plaza comercial de Los Mochis
  • $!FGE aún no determina origen del incendio en plaza comercial de Los Mochis
  • $!FGE aún no determina origen del incendio en plaza comercial de Los Mochis
  • $!FGE aún no determina origen del incendio en plaza comercial de Los Mochis
#Víctimas
#Siniestro
#Incendio
#Heridos
#Plaza Comercial
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube