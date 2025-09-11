FGE confirma hallazgo de tres cuerpos en fosa clandestina de Mocorito

CULIACÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional localizaron una fosa clandestina en las inmediaciones de la comunidad rural de San Jorge, sindicatura de Melchor Ocampo, al sur del municipio de Mocorito.

De acuerdo con reportes extraoficiales, en el lugar fueron hallados al menos tres cuerpos, presuntamente del sexo masculino, durante un operativo realizado la noche del miércoles.

Las víctimas se encontraban en avanzado estado de descomposición y no portaban pertenencias ni documentos que permitieran su identificación inmediata, por lo que permanecen en calidad de desconocidos.

Agentes de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias de campo, mientras que personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional resguardaron la zona. Posteriormente, peritos forenses realizaron el levantamiento de los restos, que serán sometidos a estudios especializados para establecer su identidad y notificar a los posibles familiares.