FGE confirma: hombre hallado sin vida frente a Facultad de Agronomía era sobrino de “El Mayo” Zambada

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado confirmó que el hombre localizado sin vida dentro de una camioneta Ford Bronco, abandonada frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, era familiar directo de Ismael “El Mayo” Zambada.

La víctima fue identificada como Sergio Rodolfo Cázares Zambada, de 41 años de edad, quien era sobrino del líder del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con información oficial proporcionada por la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

La funcionaria detalló que el cuerpo fue identificado por familiares directos en las instalaciones de la Agencia Especializada en Homicidios Dolosos, luego de haber permanecido inicialmente en calidad de desconocido en el Servicio Médico Forense.

“Se identificó ayer por familiares directos de él al interior de un vehículo en el sector de Costa Rica. Ya fue entregado el día de ayer el cuerpo fue liberado”, expuso.

El hallazgo ocurrió minutos después de las 23:00 horas del domingo 8 de febrero, cuando se reportó al número de emergencias 911 una camioneta tipo SUV abandonada en el acotamiento de la carretera Culiacán–Eldorado, a la altura de la sindicatura de Costa Rica.

En el interior del vehículo se localizó el cuerpo sin vida de un hombre con visibles huellas de violencia.