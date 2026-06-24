FGE contradice reporte de tortura tras hallazgo de un cuerpo en un baldío en la Tabachines 2, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ La versión oficial de las autoridades estatales ha entrado en un severo contraste con la evidencia gráfica y los primeros reportes policiales. Lo que inicialmente se perfilaba como un crimen de extrema violencia en el sector Tabachines 2 de Los Mochis, ha sido catalogado oficialmente por la Fiscalía General del Estado (FGE) como un fallecimiento por paro cardíaco.

A casi 24 horas del hallazgo del cuerpo en un lote baldío, la FGE confirmó la mañana de este miércoles 24 de junio que no existe una carpeta de investigación por homicidio doloso relacionada con este caso.

El descubrimiento ocurrió al mediodía del martes 23 de junio en la intersección de las calles Doroteo Arango y Lázaro Cárdenas, frente a la privada Rubí. Elementos de la Guardia Nacional que realizaban patrullajes preventivos fueron los primeros respondientes, acordonando el área tras confirmar la presencia de un cadáver con aparentes huellas de tortura, para posteriormente notificar al Ejército Mexicano y a los peritos investigadores.

Según la información documentada en el lugar, el occiso, quien permanece en calidad de desconocido en las instalaciones del Servicio Médico Forense, cuenta con las siguientes características: un hombre de aproximadamente 35 años de edad, de complexión regular y tez morena entre su vestimenta portaba una camiseta de manga larga color verde, pantalón de mezclilla azul (bajado a la altura de los tobillos) y tenis negros localizados junto a los pies.

Los reportes iniciales al sistema de emergencias y las fotografías recabadas en la escena generaron fuerte conmoción. A pesar de las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo (incluyendo los pantalones a la altura de los tobillos y las severas lesiones faciales), el informe diario de incidencia de la Fiscalía Estatal detalló que este martes no se registraron homicidios dolosos en el municipio de Ahome.

La vocería de la institución fue tajante al desestimar los reportes de violencia. De acuerdo con la dependencia, los resultados de la necropsia de ley practicada al cuerpo arrojaron un infarto como causa de la muerte.

“Esa persona no presentaba signos de violencia, y después de realizar la necropsia correspondiente a la causa de la muerte, se determinó por infarto”, señalaron fuentes oficiales. Esta misma versión fue compartida por la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte a los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante este miércoles, nadie se ha presentado a reclamar el cuerpo. Este hecho cobra relevancia frente al actual clima de inseguridad en la región norte del estado. En las últimas semanas, colectivos y ciudadanos han reportado un incremento en las desapariciones y privaciones ilegales de la libertad en Ahome y municipios aledaños.

Ante la falta de identificaciones entre las pertenencias de la víctima, las autoridades no descartan que el hombre fallecido pudiera ser originario de otro municipio o incluso de otra entidad del país.