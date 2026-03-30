FGE corrige informe y reconoce homicidio en Espacios Barcelona, Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) rectificó su informe diario de hechos delictivos y sumó a la estadística de la jornada del domingo 29 de marzo a la persona localizada sin vida en el fraccionamiento Espacios Barcelona.
A través de su departamento de comunicación social, el ente ministerial precisó que la integración de este caso como homicidio doloso se derivó de los resultados de la necropsia de ley.
La víctima fue hallada alrededor de las 20:00 horas del domingo en el cruce de las calles Tarragona y Minorca. Según el reporte, el cuerpo se encontraba envuelto en una manta gris y asegurado con cinta industrial. Con esta rectificación, la autoridad ministerial ajusta las cifras de una jornada marcada por la violencia en la entidad.