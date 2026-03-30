FGE corrige informe y reconoce homicidio en Espacios Barcelona, Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) rectificó su informe diario de hechos delictivos y sumó a la estadística de la jornada del domingo 29 de marzo a la persona localizada sin vida en el fraccionamiento Espacios Barcelona.

A través de su departamento de comunicación social, el ente ministerial precisó que la integración de este caso como homicidio doloso se derivó de los resultados de la necropsia de ley.