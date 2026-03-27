$!FGE despliega revisión por vehículo con reporte de robo en Palos Prietos, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un operativo de revisión, encabezado por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), se desplegó la mañana de este viernes en la colonia Palos Prietos, en Mazatlán, tras la localización de un vehículo con características similares a las de una unidad con reporte de robo.
De acuerdo con información preliminar, la acción se centró en un automóvil de la marca Kia, color blanco, ubicado en el estacionamiento de un complejo departamental en el cruce de las calles Río Baluarte y José Ángel Espinoza Ferrusquilla.
En el sitio, los agentes implementaron un dispositivo de seguridad para llevar a cabo la inspección de la unidad. Durante las diligencias, se realizó la verificación de datos como el número de serie y placas, con el fin de confirmar su estatus en las bases oficiales.
Estas acciones forman parte de los protocolos de la autoridad estatal para la localización y recuperación de vehículos con reporte de robo en la entidad.
La movilización generó expectación entre vecinos y automovilistas debido a la presencia de unidades oficiales y las labores de inspección que se prolongaron por varios minutos.
Hasta el momento, la autoridad no ha informado sobre los resultados del operativo, por lo que se desconoce si la unidad fue asegurada o si hubo personas detenidas.
Se espera que en las próximas horas la el ente ministerial brinde mayores detalles sobre esta investigación y confirme la situación legal de la unidad revisada.