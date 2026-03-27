$!FGE despliega revisión por vehículo con reporte de robo en Palos Prietos, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un operativo de revisión, encabezado por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), se desplegó la mañana de este viernes en la colonia Palos Prietos, en Mazatlán, tras la localización de un vehículo con características similares a las de una unidad con reporte de robo.

De acuerdo con información preliminar, la acción se centró en un automóvil de la marca Kia, color blanco, ubicado en el estacionamiento de un complejo departamental en el cruce de las calles Río Baluarte y José Ángel Espinoza Ferrusquilla.