FGE investiga como feminicidio asesinato de Fernanda; recibió cinco balazos y murió junto con su bebé

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado investiga como feminicidio el asesinato de Fernanda, una fotógrafa de ocho meses de embarazo que fue atacada a balazos el lunes en Los Mochis, informó la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo.
La titular de la FGE señaló que la víctima recibió cinco impactos de arma de fuego: uno en el pecho, uno en un brazo y tres en la cabeza. Tanto ella como su bebé fallecieron.
“Este es un hecho muy lamentable. La Fiscalía registra la situación como un feminicidio”, declaró Sánchez Kondo.
Explicó que el ataque fue directo y que, de manera preliminar, la Fiscalía tiene como línea de investigación que se trató de un hecho de carácter personal, aunque aclaró que las investigaciones continúan.
De acuerdo con la fiscal, una sola persona habría participado en el ataque.
El agresor ingresó al inmueble donde trabajaba la víctima, quien se dedicaba a la fotografía.
Indicó que la Fiscalía ya cuenta con videos y fotografías relacionadas con el hecho y trabaja en la recopilación de más imágenes de cámaras de vigilancia de la zona.
Sánchez Kondo informó, además, que ya fue ubicada la unidad en la que se desplazaba el presunto agresor.
“Tenemos ya ubicada la unidad; seguimos trabajando en recabar todos los videos del lugar”, indicó.
La agresión ocurrió la mañana del lunes en la colonia Ampliación 12 de Octubre, en Los Mochis. Fernanda fue trasladada a un hospital particular tras resultar herida, pero murió junto con su bebé.
La fiscal señaló que desde ayer se mantiene la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para las labores de búsqueda del responsable.