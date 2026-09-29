FGE investiga como feminicidio asesinato de Fernanda; recibió cinco balazos y murió junto con su bebé

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado investiga como feminicidio el asesinato de Fernanda, una fotógrafa de ocho meses de embarazo que fue atacada a balazos el lunes en Los Mochis, informó la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo.

La titular de la FGE señaló que la víctima recibió cinco impactos de arma de fuego: uno en el pecho, uno en un brazo y tres en la cabeza. Tanto ella como su bebé fallecieron.

“Este es un hecho muy lamentable. La Fiscalía registra la situación como un feminicidio”, declaró Sánchez Kondo.

Explicó que el ataque fue directo y que, de manera preliminar, la Fiscalía tiene como línea de investigación que se trató de un hecho de carácter personal, aunque aclaró que las investigaciones continúan.