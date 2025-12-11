FGE investiga como homicidio la agresión contra la Comandanta de la Red Púrpura en Culiacán

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el hecho como homicidio por agresión a la autoridad, de acuerdo con su informe diario de hechos delictivos. El ente ministerial señaló que este evento fue integrado en una carpeta de investigación, siendo el único caso de privación de la vida registrado ese miércoles.
El ataque contra la Comandanta Nayeli la convierte en la cuarta agente municipal mujer asesinada en un periodo de 15 meses, en el contexto de la pugna entre facciones del crimen organizado.
La lista de elementos caídas en servicio la integran: Carmen, agente de la Policía Municipal de Navolato, privada de la vida en octubre de 2024; Petra Emilia, agente de Culiacán, que murió en marzo de 2025 tras haber sido víctima de una privación de la libertad; e Iris, agente de Tránsito de Culiacán, atacada en octubre de 2025.
En total, la cifra de policías de todas las corporaciones que han sido privados de la vida asciende a 61, en medio del recrudecimiento del conflicto armado entre grupos delictivos, de acuerdo con notas periodísticas de Noroeste.