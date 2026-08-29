FGE investiga como tentativa de feminicidio ataque a madre buscadora y su hija; indaga si fue por su labor

La Fiscalía General del Estado investiga como feminicidio en grado de tentativa el ataque a balazos contra la madre buscadora Alma Rosa Rojo y su hija Yesenia, ocurrido este sábado en la colonia Estela Ortiz de Toledo, en Culiacán.

La dependencia informó que abrió una carpeta de investigación por la agresión en la que resultaron heridas las dos mujeres, quienes fueron trasladadas a un hospital después del ataque.

Una de las líneas de investigación consiste en establecer si la agresión pudiera estar relacionada con la actividad que desarrolla Alma Rosa como integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, con apoyo de elementos de la Policía de Investigación y personal pericial.

“La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informa que inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa, derivado de los hechos registrados”, comunicó la dependencia.

“... además, que una de las líneas de investigación consiste en establecer si el ataque pudiera estar relacionado con la actividad que desarrolla una de las víctimas como integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas”.

Alma Rosa es integrante de Voces Unidas por la Vida. Ella y su hija fueron atacadas cuando circulaban a bordo de un Toyota Yaris blanco, junto con tres menores de edad.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que ambas se encuentran estables y bajo resguardo en el hospital, donde fue activado el Código Plata.

El ataque ocurrió alrededor de las 13:30 horas sobre la avenida Jesús Silva Herzog, entre Maximiliano Gámez y Rosendo Rodríguez. El vehículo recibió múltiples impactos de arma de fuego.