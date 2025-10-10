FGE investiga desaparición de joven de Durango en Mazatlán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación por la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven de 21 años originario del estado de Durango, reportado como desaparecido desde el pasado domingo 5 de octubre en el puerto de Mazatlán.

El secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, informó que la FGE ya trabaja en el caso e incluye como parte de la investigación los videos captados por cámaras de vigilancia del lugar donde el joven fue visto por última vez. El material fue proporcionado por el establecimiento una vez que se solicitó la información.