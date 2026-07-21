FGE investiga homicidio en Guamúchil; omite un asesinato en su estadística oficial

CULAICÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio doloso tras la localización de dos personas sin vida en la zona industrial de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, como resultado de hechos delictivos registrados el lunes 20 de julio.

De acuerdo con el reporte oficial emitido este martes, la institución integró la investigación correspondiente por ambos decesos; sin embargo, en su informe diario volvió a omitir un homicidio ocurrido en el municipio de Juan José Ríos.

El caso no incluido en la estadística oficial corresponde a un altercado entre vecinos que dejó como saldo una persona asesinada y un hombre de 38 años gravemente herido por disparos de arma de fuego.