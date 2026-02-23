FGE obtiene sentencia de siete años de prisión a un hombre por robo agravado en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) informó que obtuvo una sentencia condenatoria de siete años de prisión en contra de Juan Carlos “N”, declarado responsable del delito de robo agravado en un local comercial abierto al público en el municipio de Culiacán.

La resolución fue obtenida por la Agencia Especializada en Robo a Comercio, Robo a Casa Habitación y Robo Bancario de la Región Centro, como resultado de las investigaciones integradas en su contra.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron entre abril y mayo de 2024 en cuatro establecimientos de conveniencia y del giro farmacéutico en la ciudad capital sinaloense.

En dichos eventos, el hoy sentenciado utilizó armas blancas y de fuego para amenazar a los empleados y despojarlos de dinero en efectivo y mercancía.

El 4 de febrero de 2026, durante audiencia de procedimiento abreviado, la autoridad judicial emitió fallo condenatorio e impuso la pena de prisión, además de una multa por 20 mil 302 pesos.

Asimismo, se le condenó al pago de la reparación del daño por un monto total de 14 mil 122 pesos, conforme a lo determinado por el órgano jurisdiccional.