FGE registra dos homicidios y el hallazgo de cadáveres durante el sábado en Sinaloa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que durante el sábado 23 de mayo se iniciaron dos carpetas de investigación por homicidio doloso, derivado de la localización de dos personas asesinadas en Culiacán y Mazatlán.
De acuerdo con el reporte diario emitido por la dependencia este domingo 24 de mayo, uno de los casos ocurrió en el sector Montebello, en Culiacán, mientras que el segundo se registró en la colonia Viva Progreso, en Mazatlán.
En la capital sinaloense, la víctima fue identificada como Bartolo “N”, de 45 años de edad, originario del campo pesquero El Castillo, en el municipio de Navolato.
El hombre fue asesinado a balazos durante la tarde del sábado afuera de la Parroquia de la Divina Misericordia, ubicada en el sector en mención.
Por otro lado, en Mazatlán se registró un ataque armado en la colonia Viva Progreso, agresión que dejó un hombre muerto y otro lesionado.
El atentado ocurrió alrededor de las 22:00 horas sobre la avenida Clouthier, frente al acceso de una universidad.
Además de estos homicidios, la Fiscalía informó sobre el hallazgo de dos cadáveres en avanzado estado de descomposición en un predio enmontado ubicado sobre la carretera que comunica de Pericos a Recoveco, en Mocorito.
En otros delitos, la dependencia estatal detalló que durante la jornada se registraron tres denuncias por robo de vehículo en la Región Centro y dos denuncias por privación de la libertad personal ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.