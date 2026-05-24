FGE registra dos homicidios y el hallazgo de cadáveres durante el sábado en Sinaloa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que durante el sábado 23 de mayo se iniciaron dos carpetas de investigación por homicidio doloso, derivado de la localización de dos personas asesinadas en Culiacán y Mazatlán.

De acuerdo con el reporte diario emitido por la dependencia este domingo 24 de mayo, uno de los casos ocurrió en el sector Montebello, en Culiacán, mientras que el segundo se registró en la colonia Viva Progreso, en Mazatlán.

En la capital sinaloense, la víctima fue identificada como Bartolo “N”, de 45 años de edad, originario del campo pesquero El Castillo, en el municipio de Navolato.