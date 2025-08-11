$!FGE renueva vicefiscalías y áreas clave en medio de crisis por violencia

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa anunció este lunes una serie de nombramientos y relevos en distintas áreas estratégicas, tanto en vicefiscalías regionales como en fiscalías especializadas.

La actual titular del organismo, Claudia Zulema Sánchez Kondo, tomó protesta a los nuevos funcionarios, quienes asumirán responsabilidades en medio de un complejo escenario de seguridad en el estado, marcado por un incremento de homicidios y desapariciones forzadas, atribuido a una disputa interna entre facciones del Cártel de Sinaloa. La violencia se intensificó tras la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada el 25 de julio de 2024, fecha en la que también falleció el líder moral del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, en hechos que aún son materia de investigación.

Entre los principales nombramientos destaca el de Minerva Alicia Anaya Castro, quien fue designada como nueva titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, en sustitución de José Luis Leyva Rochín, quien dejó el cargo tras su jubilación, luego de haberlo desempeñado desde 2021.

Jesús Arnoldo Serrano Castelo, exvicefiscal de la zona Sur, fue nombrado Vicefiscal Regional de la zona Norte. Isaac Aguayo Roacho, hasta entonces titular en la zona Norte, asumió el cargo en la Vicefiscalía Regional Sur.