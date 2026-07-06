FGE reporta cinco personas sin vida en Sinaloa; entre las víctimas está un bebé en Badiraguato

CULIACÁN. _ La jornada del 5 de julio en Sinaloa cerró con un saldo de cinco personas sin vida, entre ellas un bebé, así como la localización de restos óseos en distintas regiones de la entidad, de acuerdo con el informe de hechos delictivos emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El organismo ministerial no proporcionó detalles específicos sobre las circunstancias del hallazgo del menor, limitándose a precisar que el cuerpo fue localizado en el poblado El Triguito, perteneciente al municipio de Badiraguato.

En el municipio de Culiacán se concentró la mayor parte de los hechos delictivos. Sobre la carretera que conduce de la ciudad capital a la sindicatura de Imala se localizó el cuerpo de una persona junto con restos óseos. Asimismo, otra persona fue privada de la vida en la colonia Rancho Contento, mientras que durante la noche del domingo se registró el asesinato del exvocalista de la agrupación Los Nuevos Rebeldes en el fraccionamiento Stanza Cantabria.

Por otra parte, en Mazatlán, las autoridades reportaron el hallazgo de una persona sin vida en las inmediaciones del arroyo Jabalines. En tanto, en el municipio de Angostura se documentó el hallazgo de restos humanos en un camino de terracería que comunica al poblado Leopoldo Sánchez Celis con la comunidad de La Reforma.

Finalmente, el reporte de la institución correspondiente a la Región Centro indicó que en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo no se interpusieron denuncias. De igual manera, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas detalló que no se recibieron denuncias formales por el delito de privación de la libertad personal en dicha zona geográfica.