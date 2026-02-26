FGE reporta seis homicidios, ocho robos de vehículos y tres privaciones de la libertad en un día

CULIACÁN. _ La violencia en Sinaloa no cede. Durante la jornada del pasado miércoles 25 de febrero, el estado registró un saldo de seis personas asesinadas, ocho robos de vehículos y tres denuncias por privación de la libertad personal, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.

A través de su reporte diario de hechos delictivos, la institución informó la apertura de seis carpetas de investigación por homicidio doloso tras el hallazgo de víctimas en distintos puntos de la capital sinaloense.

En la periferia de Culiacán, una persona fue localizada sin vida en las inmediaciones del libramiento Piggy Back–Costa Rica. Otros hallazgos ocurrieron de manera simultánea en las colonias Centro, 6 de Enero, Infonavit Las Flores y en el fraccionamiento Villa Bonita. Asimismo, un hombre falleció mientras recibía atención médica en el Hospital General tras haber sido herido en un hecho violento previo.

A estos crímenes se sumó el deceso de una persona más en un nosocomio de la ciudad, quien había resultado herida el pasado 20 de enero en la colonia Alejandro Redo, en el municipio de Eldorado, pero cuya carpeta fue integrada formalmente este miércoles tras confirmarse su fallecimiento.

En materia de delitos contra el patrimonio, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro recibió ocho denuncias durante el transcurso del día. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró tres denuncias formales por el delito de privación de la libertad personal en la misma región.

Estas cifras reflejan la inestabilidad de la seguridad en la entidad, enmarcada en las pugnas que mantienen grupos rivales de la delincuencia organizada en la región central del estado.