FGE reporta siete asesinatos, pero la jornada violenta en Sinaloa dejó al menos ocho muertos

CULIACÁN. _ Sinaloa registró una jornada violenta el miércoles con un saldo de siete personas asesinadas en los municipios de Culiacán y Mazatlán, de acuerdo con la estadística de incidencia delictiva correspondiente al 22 de julio, difundida por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según el reporte oficial, en Culiacán fue localizada una persona sin vida en la colonia Las Cucas, otra sobre la autopista Licenciado Benito Juárez y una más falleció en un hospital tras resultar herida durante una riña ocurrida en el Centro Penitenciario de Aguaruto.

En Mazatlán, la FGE reportó el hallazgo de una persona asesinada en el fraccionamiento Real Pacífico, dos más en la colonia Ferrocarrilera y otra sobre la carretera México 15, en el tramo Culiacán–Mazatlán.

No obstante, la estadística oficial omitió el fallecimiento de Arnoldo “P”, de 26 años y vecino de Isla del Bosque, quien murió durante las primeras horas del miércoles en el Hospital IMSS Bienestar en el municipio de Escuinapa, luego de haber ingresado con una herida de bala en el abdomen. Aunque el deceso ocurrió ese día, el caso no fue incluido en el informe de la Fiscalía.