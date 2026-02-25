FGE reporta tres homicidios y cinco privaciones de la libertad el martes en Sinaloa

CULIACÁN. _ Con tres homicidios, cinco personas privadas de la libertad, cuatro robos de vehículo y el hallazgo de restos óseos concluyó la jornada del martes 24 de febrero en Sinaloa.
Lo anterior fue dado a conocer por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de su informe diario de hechos delictivos, en el que señala la integración de tres carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, tras la localización de tres personas sin vida.
La capital sinaloense registró dos homicidios: uno en la colonia Santa Rosa, ubicada en la periferia norte de Culiacán, y otro más en la colonia Progreso. Por su parte, en Navolato fue localizada una persona sin vida en las inmediaciones de la sindicatura de Villa Juárez.
Asimismo, se reportó la localización de restos óseos sobre la carretera estatal que conduce a San Ignacio, a la altura de ese municipio.
En tanto, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro registró cuatro denuncias. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas reportó cinco denuncias en la Región Centro por el delito de privación de la libertad personal.