FGE reporta tres homicidios y cinco privaciones de la libertad el martes en Sinaloa

CULIACÁN. _ Con tres homicidios, cinco personas privadas de la libertad, cuatro robos de vehículo y el hallazgo de restos óseos concluyó la jornada del martes 24 de febrero en Sinaloa.

Lo anterior fue dado a conocer por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de su informe diario de hechos delictivos, en el que señala la integración de tres carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, tras la localización de tres personas sin vida.