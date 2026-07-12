FGE reporta un homicidio, 3 robos de vehículo y una privación de la libertad el sábado en Sinaloa

Durante el sábado 11 de julio se inició una carpeta de investigación por homicidio doloso en Sinaloa, además de registrarse tres denuncias por robo de vehículo y una denuncia por privación de la libertad personal en la región centro de la entidad, informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el reporte oficial, el único homicidio registrado corresponde al asesinato de un hombre en la colonia Vicente Lombardo Toledano, en Culiacán.