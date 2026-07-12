FGE reporta un homicidio, 3 robos de vehículo y una privación de la libertad el sábado en Sinaloa

Durante el sábado 11 de julio se inició una carpeta de investigación por homicidio doloso en Sinaloa, además de registrarse tres denuncias por robo de vehículo y una denuncia por privación de la libertad personal en la región centro de la entidad, informó la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con el reporte oficial, el único homicidio registrado corresponde al asesinato de un hombre en la colonia Vicente Lombardo Toledano, en Culiacán.
El crimen se registró alrededor de las 11:50 horas, cuando la víctima circulaba a bordo de un automóvil Chevrolet sedán gris sobre la avenida Álvaro Obregón, casi al llegar a la calle Profesora Velina León de Medina, donde fue interceptada por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.
En el informe también se dio a conocer que en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro fueron presentadas tres denuncias, mientras que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas inició una carpeta de investigación por el delito de privación de la libertad personal, también en la región centro.