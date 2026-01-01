$!FGR asegura armas largas y equipo táctico en el fraccionamiento Portalegre, en Culiacán

Tras cumplimentar una orden técnica de investigación en el fraccionamiento Portalegre, en la zona norte de Culiacán, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron armas largas, municiones, equipo táctico y una camioneta.

Luego de llevar a cabo las diligencias correspondientes en un inmueble de Portalegre Residencial II, los agentes federales, con apoyo de personal militar, de la Guardia Nacional y de policías estatales, localizaron un vehículo Ford y un arsenal compuesto por 13 armas largas, entre ellas un fusil Barrett calibre .50, y seis armas cortas.