$!FGR asegura casa, vehículo y armamento tras cateo en Culiacán

CULIACÁN. _ Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), apoyadas por la Agencia de Investigación Criminal, aseguraron armamento de alto poder, un vehículo y mercancía ilícita tras cumplimentar una orden de cateo en un domicilio del Fraccionamiento Cataluña, ubicado en la zona norte de Culiacán.

El inmueble cateado está relacionado con un enfrentamiento armado entre civiles y elementos de seguridad estatal ocurrido el pasado 6 de noviembre. En aquella ocasión, cinco civiles armados fueron detenidos y uno perdió la vida en el intercambio de disparos.