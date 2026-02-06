$!FGR atrae investigación por hallazgo de cuerpos y restos humanos en El Verde, Concordia

CULIACÁN._ La Fiscalía General de la República atrajo la investigación relacionada con el hallazgo de cuerpos y restos humanos en la comunidad de El Verde, en Concordia, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Mediante un comunicado, la autoridad estatal señaló que el caso quedó a cargo de la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, instancia que realizará las investigaciones ministeriales y periciales correspondientes.
La FGE precisó que su participación en el caso se limita a colaborar con la autoridad federal mediante el Servicio Médico Forense, brindando apoyo en el manejo y traslado de los cuerpos localizados en el lugar.
Asimismo, indicó que el resto de las diligencias se encuentran bajo responsabilidad del personal de la FGR y que, en caso de ser requerido, el organismo estatal brindará colaboración a las autoridades federales dentro del ámbito de sus atribuciones legales.