$!FGR atrae investigación por hallazgo de cuerpos y restos humanos en El Verde, Concordia

CULIACÁN._ La Fiscalía General de la República atrajo la investigación relacionada con el hallazgo de cuerpos y restos humanos en la comunidad de El Verde, en Concordia, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Mediante un comunicado, la autoridad estatal señaló que el caso quedó a cargo de la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, instancia que realizará las investigaciones ministeriales y periciales correspondientes.