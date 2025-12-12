$!FGR catea un domicilio en sector Colinas de San Miguel, en Culiacán

La Fiscalía General de la República encabezó un cateo realizado a un domicilio del sector Colinas de San Miguel, al sur de Culiacán.
Según informaron vecinos en el lugar, los oficiales comenzaron con las diligencias durante la noche de este jueves 11 de diciembre, casi a la medianoche.
El inmueble cateado se localiza sobre la calle Cerro de las Siete Gotas, casi esquina con la calle Aldama.
En el lugar se desplegaron agentes de la FGR y del área de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).
La vivienda asegurada es de dos plantas, color gris claro y con portón de color blanco, en donde se colocaron las etiquetas de aseguramiento.
En el lugar de los hechos se informó de manera preliminar que como resultados de las diligencias aseguraron vehículos y armamento, además de personas detenidas.
El sitio permanece bajo resguardo de elementos del Ejército Mexicano, con uso de un vehículo blindado tipo Ocelotl, que mantiene cerrado el paso.