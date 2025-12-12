$!FGR catea un domicilio en sector Colinas de San Miguel, en Culiacán

La Fiscalía General de la República encabezó un cateo realizado a un domicilio del sector Colinas de San Miguel, al sur de Culiacán.

Según informaron vecinos en el lugar, los oficiales comenzaron con las diligencias durante la noche de este jueves 11 de diciembre, casi a la medianoche.

El inmueble cateado se localiza sobre la calle Cerro de las Siete Gotas, casi esquina con la calle Aldama.