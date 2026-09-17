$!FGR catea vivienda en la colonia 5 de Mayo de Culiacán y asegura dos vehículos un transformador de CFE

CULIACÁN. _ Un domicilio de la colonia 5 de Mayo, en Culiacán, quedó bajo resguardo de autoridades federales luego de un cateo realizado durante la mañana de este jueves, donde fueron asegurados dos vehículos y un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El despliegue de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) inició alrededor de las 10:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle 27 de Diciembre, entre la avenida 21 de Marzo y Churubusco.
Durante la inspección del inmueble, los agentes federales localizaron y aseguraron un automóvil Ford Focus azul y una camioneta Ford Ranger tipo pickup, como parte de las diligencias realizadas en el lugar.
En el sitio también fue localizado un transformador perteneciente a la CFE, por lo que personal de la paraestatal acudió para inspeccionar el equipo y recabar información relacionada con su procedencia y condiciones.
Tras concluir las primeras diligencias, el inmueble quedó asegurado y bajo vigilancia de las autoridades federales, mientras continúan las actuaciones correspondientes y el procesamiento de la información obtenida durante el cateo.
Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer sobre personas detenidas ni el motivo que originó la orden de cateo.