$!FGR catea vivienda en la colonia 5 de Mayo de Culiacán y asegura dos vehículos un transformador de CFE

CULIACÁN. _ Un domicilio de la colonia 5 de Mayo, en Culiacán, quedó bajo resguardo de autoridades federales luego de un cateo realizado durante la mañana de este jueves, donde fueron asegurados dos vehículos y un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El despliegue de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) inició alrededor de las 10:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle 27 de Diciembre, entre la avenida 21 de Marzo y Churubusco.