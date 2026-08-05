$!FGR cumplimenta orden de cateo en depósito de cerveza en la colonia López Mateos, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron un cateo al interior de un depósito de cerveza, el operativo obligó el cierre a la circulación de la avenida Insurgentes a la altura de la colonia López Mateos.

El cateo inició a las 15:00 horas, en un expendio de cerveza ubicado en la esquina de las avenidas Insurgentes y La Marina.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República cumplimentaron la orden de cateo apoyados por elementos de Marina, quienes delimitaron un cordón de seguridad y bloquearon los carriles de sur a norte de la avenida Insurgentes.