$!FGR cumplimenta orden de cateo en depósito de cerveza en la colonia López Mateos, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron un cateo al interior de un depósito de cerveza, el operativo obligó el cierre a la circulación de la avenida Insurgentes a la altura de la colonia López Mateos.
El cateo inició a las 15:00 horas, en un expendio de cerveza ubicado en la esquina de las avenidas Insurgentes y La Marina.
Agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República cumplimentaron la orden de cateo apoyados por elementos de Marina, quienes delimitaron un cordón de seguridad y bloquearon los carriles de sur a norte de la avenida Insurgentes.
Tras finalizar el cateo, el establecimiento fue clausurado con sellos de la FGR y al momento la dependencia federal no ha emitido un boletín relativo al cateo.
Apenas la noche del sábado 01 de agosto otro depósito con el mismo nombre, pero ubicado en el Fraccionamiento El Toreo, fue objetivo de un ataque armado con saldo de una persona sin vida y una herida que fue hospitalizada.