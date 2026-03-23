$!FGR destruye 120 toneladas precursores químicos y fentanilo en Sinaloa

CULIACÁN. _ Como parte de las investigaciones abiertas por delitos contra la salud, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la destrucción de más de 120 toneladas de diversas sustancias y precursores químicos asegurados en la entidad.
La diligencia, realizada bajo la supervisión del Ministerio Público de la Federación y peritos especializados en química forense, consistió en la incineración de 33 toneladas 594 kilos de materiales sólidos y más de 88 mil litros de sustancias líquidas. Entre los químicos destruidos se encuentran acetato de plomo, hidróxido de sodio, tolueno, ácido clorhídrico y acetona, elementos utilizados comúnmente en laboratorios clandestinos.
Además de los precursores, las autoridades informaron sobre la quema de 15 kilos 991 gramos de fentanilo y 212 pastillas de la misma sustancia. En el mismo acto, se inhabilitaron 49 objetos del delito, entre los que destacan reactores metálicos, centrifugadoras, tanques de gas y otros instrumentos empleados en la elaboración de sustancias ilícitas.
El proceso de destrucción se efectuó en instalaciones acondicionadas en el Estado de México, contando con la presencia del Órgano Interno de Control para dar cumplimiento a la normativa de transparencia y legalidad en el manejo de evidencias aseguradas por el Gabinete de Seguridad.