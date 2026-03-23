Seguridad
|
Drogas sintéticas

FGR destruye 120 toneladas precursores químicos y fentanilo en Sinaloa

Autoridades incineraron 33.5 toneladas de precursores químicos y más de 88 mil litros de sustancias usadas en laboratorios clandestinos. También destruyeron fentanilo y equipo empleado en la elaboración de drogas sintéticas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
23/03/2026 14:15
23/03/2026 14:15

CULIACÁN. _ Como parte de las investigaciones abiertas por delitos contra la salud, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la destrucción de más de 120 toneladas de diversas sustancias y precursores químicos asegurados en la entidad.

La diligencia, realizada bajo la supervisión del Ministerio Público de la Federación y peritos especializados en química forense, consistió en la incineración de 33 toneladas 594 kilos de materiales sólidos y más de 88 mil litros de sustancias líquidas. Entre los químicos destruidos se encuentran acetato de plomo, hidróxido de sodio, tolueno, ácido clorhídrico y acetona, elementos utilizados comúnmente en laboratorios clandestinos.

$!FGR destruye 120 toneladas precursores químicos y fentanilo en Sinaloa

Además de los precursores, las autoridades informaron sobre la quema de 15 kilos 991 gramos de fentanilo y 212 pastillas de la misma sustancia. En el mismo acto, se inhabilitaron 49 objetos del delito, entre los que destacan reactores metálicos, centrifugadoras, tanques de gas y otros instrumentos empleados en la elaboración de sustancias ilícitas.

$!FGR destruye 120 toneladas precursores químicos y fentanilo en Sinaloa

El proceso de destrucción se efectuó en instalaciones acondicionadas en el Estado de México, contando con la presencia del Órgano Interno de Control para dar cumplimiento a la normativa de transparencia y legalidad en el manejo de evidencias aseguradas por el Gabinete de Seguridad.

$!FGR destruye 120 toneladas precursores químicos y fentanilo en Sinaloa
#FGR
#Sinaloa
#Aseguramiento de droga
#Drogas Sintéticas
#SUSTANCIAS ILÍCITAS
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube