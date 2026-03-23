$!FGR destruye 120 toneladas precursores químicos y fentanilo en Sinaloa

CULIACÁN. _ Como parte de las investigaciones abiertas por delitos contra la salud, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la destrucción de más de 120 toneladas de diversas sustancias y precursores químicos asegurados en la entidad.

La diligencia, realizada bajo la supervisión del Ministerio Público de la Federación y peritos especializados en química forense, consistió en la incineración de 33 toneladas 594 kilos de materiales sólidos y más de 88 mil litros de sustancias líquidas. Entre los químicos destruidos se encuentran acetato de plomo, hidróxido de sodio, tolueno, ácido clorhídrico y acetona, elementos utilizados comúnmente en laboratorios clandestinos.