$!FGR destruye más de 290 mil pastillas de fentanilo y toneladas de químicos en Sinaloa

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) con sede en Sinaloa, llevó a cabo la incineración de una gran cantidad de narcóticos, sustancias controladas y precursores químicos asegurados en distintos operativos realizados en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Durante la diligencia, se destruyeron 292 mil 540 pastillas de fentanilo y 33 kilos con 930 gramos de la misma sustancia en presentación sólida. Además, se incineraron cinco toneladas 897 kilos de sustancias químicas y más de 10 mil litros de líquidos empleados en la elaboración de drogas sintéticas.