$!FGR destruye más de 290 mil pastillas de fentanilo y toneladas de químicos en Sinaloa

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) con sede en Sinaloa, llevó a cabo la incineración de una gran cantidad de narcóticos, sustancias controladas y precursores químicos asegurados en distintos operativos realizados en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
Durante la diligencia, se destruyeron 292 mil 540 pastillas de fentanilo y 33 kilos con 930 gramos de la misma sustancia en presentación sólida. Además, se incineraron cinco toneladas 897 kilos de sustancias químicas y más de 10 mil litros de líquidos empleados en la elaboración de drogas sintéticas.
Entre los precursores destruidos se encontraban compuestos como acetato de plomo, ácido tartárico, cianuro de sodio, acetona, cloruro de bencilo y alcohol etílico, todos considerados sustancias clave en la producción ilegal de fentanilo.
El evento se realizó en instalaciones habilitadas para este tipo de procedimientos en el Estado de México, bajo estricta supervisión de agentes del Ministerio Público Federal (MPF), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos en química forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). También estuvieron presentes representantes del Órgano Interno de Control (OIC), quienes verificaron la legalidad y transparencia del proceso.