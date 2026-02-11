$!FGR exhuma más restos humanos en El Verde; sumarían más de 14 hasta este miércoles

La Fiscalía General de la República exhumó más restos humanos en distintas fosas ubicadas en las inmediaciones de El Verde, comunidad de Concordia, durante la jornada de este miércoles 11 de febrero. Sin embargo, no se ha precisado la cantidad exacta. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, las labores de búsqueda y exhumación concluyeron con nuevos hallazgos en la zona, que se sumarían a los 14 cuerpos confirmados y localizados en distintos puntos de la región desde el jueves 5 de febrero.









La FGE precisó que los peritajes estuvieron a cargo de la FGR, mientras que el órgano autónomo estatal únicamente brindó apoyo logístico mediante camiones del Servicio Médico Forense para el traslado de los restos a Mazatlán. El área permanece bajo un estricto operativo de seguridad a cargo de elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, quienes mantienen tres anillos de resguardo a más de tres kilómetros del epicentro del hallazgo.









En el último punto de acordonamiento continúa el plantón de madres buscadoras de distintos colectivos, quienes han acudido a la zona en busca de información sobre la posible identificación de sus familiares desaparecidos. Las labores periciales concluyeron alrededor de las 16:00 horas, cuando se observó la salida de un convoy del Semefo y de la Comisión Nacional de Búsqueda, escoltado por elementos del Ejército Mexicano.