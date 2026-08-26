FGR identifica a Jesús Emmanuel y Aurelio, un menor de 17 años, capturados con arsenal en Choix

Un menor de 17 años, identificado como Aurelio “N”, fue detenido en Choix en posesión de un fuerte arsenal de uso exclusivo del Ejército junto a un joven de 25 años identificado por la autoridades con el nombre Jesús Emmanuel “N”.

La captura fue realizada por elementos de la Guardia Nacional durante un despliegue operativo en la zona serrana del municipio.

De acuerdo con la información preliminar compartida por la delegación en Sinaloa de la Fiscalía General de la República, la aprehensión tuvo lugar este miércoles cuando los agentes federales realizaban recorridos de seguridad en las inmediaciones de la comunidad de Agua Caliente de Baca.