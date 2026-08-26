FGR identifica a Jesús Emmanuel y Aurelio, un menor de 17 años, capturados con arsenal en Choix

Un menor de 17 años, identificado como Aurelio “N”, fue detenido en Choix en posesión de un fuerte arsenal de uso exclusivo del Ejército junto a un joven de 25 años identificado por la autoridades con el nombre Jesús Emmanuel “N”.
La captura fue realizada por elementos de la Guardia Nacional durante un despliegue operativo en la zona serrana del municipio.
De acuerdo con la información preliminar compartida por la delegación en Sinaloa de la Fiscalía General de la República, la aprehensión tuvo lugar este miércoles cuando los agentes federales realizaban recorridos de seguridad en las inmediaciones de la comunidad de Agua Caliente de Baca.
En ese sector, las autoridades ubicaron a Aurelio y a Jesús Emmanuel a bordo de un vehículo de modelo reciente. Al realizarles una revisión preventiva, los agentes descubrieron que los jóvenes transportaban equipo bélico de alto poder.
Durante la intervención, a los detenidos se les incautaron cinco armas largas (fusiles de diversos calibres); un arma corta (pistola calibre 9 milímetros); mil 079 cartuchos útiles para armamento largo; 48 cargadores en total (44 para fusil y cuatro para arma corta); y un vehículo Ford Raptor, color blanco, sin placas de circulación.
Tras el hallazgo, ambos implicados fueron asegurados inmediatamente. Debido a su minoría de edad, el caso de Aurelio “N” fue canalizado a las instancias competentes especializadas, las cuales se encargarán de definir su situación jurídica con base en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Por su parte, Jesús Emmanuel “N” y la evidencia incautada fueron turnados ante el Ministerio Público Federal para dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.