$!FGR incinera más de 500 kilos de droga y 42 mil pastillas aseguradas en Sinaloa

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), incineró más de 500 kilogramos de narcóticos y miles de pastillas decomisadas en diversos operativos realizados en Sinaloa.

La destrucción del material se llevó a cabo en instalaciones acondicionadas para tales efectos en Culiacán, con la presencia de personal ministerial y bajo la supervisión del Órgano Interno de Control de la FGR.

En total, se incineraron 467 kilos de marihuana, 41 kilos de metanfetamina en polvo, 209 litros de metanfetamina líquida, así como 24 kilos de otras sustancias como cocaína, goma de opio, lidocaína, manitol y plantas de marihuana. También se destruyeron 42 mil 663 unidades farmacéuticas, entre ellas metanfetamina, tramadol, clobenzorex y metilfenidato.

Además de los estupefacientes, fueron eliminados 18 objetos relacionados con actividades delictivas, como cascos, chalecos balísticos y placas metálicas.