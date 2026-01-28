FGR investiga a cuatro militares por homicidio de Fernando Alan en Culiacán

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado y lesiones en contra de cuatro elementos del Ejército Mexicano, tras los hechos ocurridos el pasado 13 de enero en la colonia Tierra Blanca, donde perdió la vida el joven Fernando Alán “N”.

De acuerdo con información extraoficial, los efectivos fueron presentados el pasado lunes 26 de enero ante el Juzgado Quinto de Control Militar en La Mojonera, Jalisco. Aunque el proceso comenzó en el fuero castrense para el deslinde de responsabilidades internas, la FGR atrajo el caso debido a que la víctima era un civil y existen señalamientos de uso excesivo de la fuerza.

Fernando Alán, un abogado de 23 años recién egresado, falleció tras ser atacado a tiros durante un operativo militar en el que también resultó herida su pareja. Inicialmente, la Secretaría de la Defensa Nacional calificó el incidente como un “error de identificación” durante una persecución contra personas armadas.

Ante estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente de queja para investigar posibles violaciones al derecho a la vida. Por su parte, el Gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que la investigación se mantiene en la jurisdicción federal y ofreció respaldo a la familia del joven.

El pasado domingo, cientos de personas se manifestaron en las calles de la capital sinaloense bajo el lema “Justicia para Fernando Alán”, rechazando la versión oficial del error y exigiendo castigo para los responsables del asesinato del profesionista.