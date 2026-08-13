FGR lleva a prisión a dos hombres y procesa a tres más por armas de uso exclusivo en Sinaloa

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo dos sentencias condenatorias y consiguió la vinculación a proceso de tres personas por delitos relacionados con la portación y posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en hechos registrados en Mazatlán, Culiacán y Angostura.

En Mazatlán, la FGR obtuvo una sentencia de seis años, ocho meses de prisión y una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA) contra Edgar “N”, declarado responsable de los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo.

Edgar “N” fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en mayo de 2025, en la localidad de El Placer, Mazatlán, luego de una agresión contra personal militar.

Al repeler el ataque, los elementos de la Defensa detuvieron al acusado y le aseguraron tres fusiles, mil 230 cartuchos, 56 cargadores y cinco chalecos tácticos con placas balísticas.

En otro caso, la FGR obtuvo una sentencia de ocho años, un mes y 24 días de prisión, además de una multa de 210 UMA, contra Mario “N”, por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Mario “N” fue detenido por elementos de la Defensa en febrero de 2025, en el poblado de El Fusil, Tepuche, Culiacán.

Durante la detención le aseguraron un fusil, una pistola, 143 cartuchos, seis cargadores y una maleta, indicios que fueron puestos a disposición de la FGR en Sinaloa.

Por otra parte, un Juez de Control vinculó a proceso a José “N”, Juan “N” y Roberto “N”, quienes fueron detenidos con cuatro fusiles, 690 cartuchos, 24 cargadores, cinco chalecos tácticos con placas balísticas, una maleta y un vehículo sin placas de circulación.

Los tres fueron imputados por su probable participación en los delitos de portación y posesión de armas de fuego, así como posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Como medida cautelar, el juez les impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que deberán permanecer recluidos en el CEFERESO número 8 Nor-Poniente, en Guasave, mientras continúa el proceso en su contra.

De acuerdo con la FGR, la detención ocurrió durante recorridos de vigilancia de elementos de la Policía Estatal Preventiva en el poblado de El Ébano, Angostura.

Los agentes observaron a una persona armada que, al notar su presencia, intentó refugiarse en el interior de un inmueble, lo que derivó en la intervención policial y posterior aseguramiento de las armas y demás indicios.