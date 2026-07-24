FGR obtiene condenas de hasta nueve años de prisión por portación de armas en Sinaloa

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo dos sentencias condenatorias y la vinculación a proceso de cuatro personas por diversos delitos relacionados con la portación y posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en hechos registrados en Culiacán y Mazatlán.

En el primer caso, un juez federal sentenció a Zovek “N” a nueve años cinco meses de prisión y al pago de una multa de 25 mil 143 pesos con 23 centavos, tras acreditarse su responsabilidad por los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Nacional lo detuvieron durante recorridos de vigilancia en la colonia Villa de las Cumbres, en Culiacán, cuando portaba un chaleco táctico con placas balísticas sin autorización. Durante la inspección aseguraron un vehículo, dos fusiles, 346 cartuchos y 12 cargadores, evidencias que sustentaron la sentencia obtenida por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

En un segundo asunto, la FGR consiguió una sentencia de cuatro años ocho meses y 20 días de prisión contra José “N”, además del pago de una multa de 9 mil 390 pesos con 62 centavos, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La resolución se emitió mediante procedimiento abreviado, luego de que elementos de la Secretaría de Marina lo detuvieran en la calle Clemente Carrillo, en Mazatlán, cuando circulaba a exceso de velocidad en una motocicleta sin placas. Durante la revisión le aseguraron dos pistolas, sus cargadores y 32 cartuchos.

Por otra parte, la FGR obtuvo la vinculación a proceso de Kevin “N”, Uriel “N”, Alfonso “N” y Cirilo “N”, señalados por la presunta posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Según la investigación, los cuatro fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva durante recorridos de vigilancia en la colonia Pradera Dorada II, en Culiacán, cuando se encontraban armados dentro de un inmueble.

En el operativo fueron asegurados cuatro fusiles, dos pistolas, 580 cartuchos, 22 cargadores y cuatro chalecos tácticos.

El juez de Control calificó de legal la detención, dictó la vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa, medida que los imputados cumplirán en el CEFERESO No. 8 Nor-Poniente, en Guasave, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.