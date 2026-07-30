FGR obtiene dos condenas y procesa a tres por delitos con armas de uso exclusivo en Sinaloa

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo dos sentencias condenatorias y la vinculación a proceso de tres personas en distintos casos relacionados con la portación de armas de fuego y la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en los municipios de Ahome, Culiacán y Escuinapa.

La información fue dada a conocer por la dependencia federal a través de un comunicado de prensa difundido este jueves.

En el primer caso, mediante un procedimiento abreviado, un juez federal dictó sentencia de seis años y 10 días de prisión contra Cristóbal “N”, además del pago de una multa de 86 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 9 mil 337 pesos con dos centavos.

De acuerdo con la FGR, el ahora sentenciado fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, tras atender una denuncia ciudadana en el kilómetro 31+100 de la carretera Internacional México 15, a la altura del poblado Siete, en el municipio de Ahome.

Durante la intervención, los agentes aseguraron dos pistolas, 325 cartuchos, cuatro cargadores y diversos objetos que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

En un segundo asunto, la autoridad judicial impuso una sentencia de 10 años de prisión contra Bryan “N”, además del pago de una multa de 167 UMA, equivalente a 18 mil 894 pesos con 38 centavos, al acreditarse su responsabilidad por los mismos delitos.

La FGR informó que el imputado fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional durante recorridos de vigilancia en un camino de terracería del poblado El Tepuchito, en el municipio de Culiacán.

Al momento de su captura, los militares le aseguraron tres fusiles, 448 cartuchos, 15 cargadores y dos chalecos balísticos, evidencias que fueron incorporadas a la investigación y permitieron obtener la sentencia condenatoria.

Por otra parte, un juez de Control vinculó a proceso a Ángel “N”, Jesús “N” y Jonathan “N”, quienes fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva en el municipio de Escuinapa.

Los tres enfrentan cargos por su probable responsabilidad en los delitos de portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y deberán permanecer en prisión preventiva en el Centro Penitenciario “El Castillo”, en Mazatlán, mientras continúa el proceso penal.

Según la carpeta de investigación, los policías realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Emiliano Zapata cuando observaron a un hombre armado que descendía de una motocicleta sin placas e intentó refugiarse en un inmueble al notar la presencia de los agentes.

Tras la intervención, las autoridades detuvieron a los tres hombres y aseguraron dos fusiles, una pistola, 67 cartuchos y tres cargadores, armamento que quedó a disposición del Ministerio Público Federal.