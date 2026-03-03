$!FGR promete ‘toda su fuerza’ para Sinaloa, desde Mazatlán

La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que “toda la fuerza” de la institución estará al servicio de las fiscalías estatales, durante una reunión con funcionarios públicos de Sinaloa, celebrada en Mazatlán.
El mensaje, difundido mediante un comunicado oficial, coloca nuevamente a la coordinación institucional como eje de la estrategia. “No hay mejor prevención que la ausencia de impunidad”, sostuvo Godoy al calificar el trabajo conjunto como una “oportunidad histórica”.
No obstante, dicho encuentro se da en medio de una situación de emergencia, en la que entidades como Sinaloa presentan una alza de la incidencia delictiva, en la que continúa predominando la impunidad.
Godoy Ramos reiteró que ninguna institución puede enfrentar sola la crisis y ofreció respaldo total a las fiscalías estatales.
En la reunión participaron el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza; el fiscal federal en Sinaloa, Efraín Alonso Gastélum; la fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo; y la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, además de mandos del Ejército y fuerzas federales.