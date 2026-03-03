$!FGR promete ‘toda su fuerza’ para Sinaloa, desde Mazatlán

La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que “toda la fuerza” de la institución estará al servicio de las fiscalías estatales, durante una reunión con funcionarios públicos de Sinaloa, celebrada en Mazatlán.

El mensaje, difundido mediante un comunicado oficial, coloca nuevamente a la coordinación institucional como eje de la estrategia. “No hay mejor prevención que la ausencia de impunidad”, sostuvo Godoy al calificar el trabajo conjunto como una “oportunidad histórica”.