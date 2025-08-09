FGR reporta 12 personas condenadas por delitos y destrucción de 2 toneladas de droga en julio en Sinaloa

La Fiscalía General de la República en Sinaloa dio a conocer los resultados obtenidos durante julio con acciones destacadas como la condena a personas por cometer hechos de agravio, con la vinculación a proceso de imputados de casos delictivos, aseguramiento de objetos ilícitos y la recuperación de dinero en acuerdos reparatorios hacia víctimas.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, la FGR condenó jurídicamente a 12 personas mediante 10 juicios por delitos que se procesaron bajo circunstancias agravantes que endurecen la pena.

Tambien se llevó ante el juez 125 investigaciones, de las cuales en 66 casos se decidió que había elementos para someter a proceso a un total de 132 personas por presuntos responsables de cometer delitos federales. Estos crímenes fueron previstos en el Código Penal Federal y en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

En un evento de incineración, se destruyó un total de 2 toneladas y 79 litros de narcóticos como mariguana, clorhidrato de cocaína, clorhidrato de metanfetamina, heroína, resina de cannabis, plantas y semillas de amapola

Asimismo, se decomisaron 186 máquinas tragamonedas y 413 objetos del delito, tales como chalecos con placas balísticas, portacargadores, cascos, vestimenta táctica y 50 unidades de sustancia negativa.

Acorde a investigaciones realizadas en coordinación de los tres niveles de gobierno, se registró el aseguramiento de un total de 247 vehículos, así como de 97 máquinas tragamonedas, 315 armas de fuego, 445 cargadores, 73 mil 520 cartuchos, 393 kilos de diferentes drogas como mariguana, cocaína, metanfetamina, entre otros.

En otros resultados, se recuperó un monto de un millón 114 mil 489 pesos y 20 centavos, esto en 21 acuerdos reparatorios celebrados para la reparación del daño a favor de las víctimas respecto a la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.

Finalmente, la Policía Federal Ministerial cumplió 487 mandamientos ministeriales, además de que se abatieron mandamientos judiciales con el cumplimiento de una aprehensión, una reaprehensión y la ejecución seis cateos.