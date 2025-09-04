$!FGR sentencia a cinco por portar armamento militar

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo una sentencia condenatoria contra cinco hombres detenidos en 2024 en el municipio de Mocorito, por delitos relacionados con la portación de armas de fuego con agravante y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.

Los sentenciados fueron identificados como Esaú “Q”, Luis “B”, Juan “Z”, Jimmy “B” y Librado “I”, quienes deberán cumplir una pena de 10 años, cinco meses y 29 días de prisión, según determinó un juez con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Federación (MPF).