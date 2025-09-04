$!FGR sentencia a cinco por portar armamento militar

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo una sentencia condenatoria contra cinco hombres detenidos en 2024 en el municipio de Mocorito, por delitos relacionados con la portación de armas de fuego con agravante y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.
Los sentenciados fueron identificados como Esaú “Q”, Luis “B”, Juan “Z”, Jimmy “B” y Librado “I”, quienes deberán cumplir una pena de 10 años, cinco meses y 29 días de prisión, según determinó un juez con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Federación (MPF).
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en octubre de 2024, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaban recorridos de vigilancia en las inmediaciones del poblado La Guamuchilera, en Mocorito. En el lugar, los ahora sentenciados fueron detenidos en posesión de armas largas abastecidas, mil 412 cartuchos, cargadores, dos granadas de mano y chalecos tácticos.
Tras su detención, el armamento fue asegurado y los cinco sujetos quedaron a disposición de la autoridad federal. La sentencia se cumplirá en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.