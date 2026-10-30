FGR sentencia a nueve personas hasta 14 años de prisión por posesión de armas en Culiacán

CULIACÁN. _ Nueve personas recibieron sentencias de hasta 14 años de prisión por acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La detención ocurrió en noviembre pasado en El Guasimal, Culiacán, tras enfrentarse a elementos de la Policía Estatal Preventiva.
Gilberto “N” y Tomás “N” fueron condenados a 14 años nueve meses 17 días de prisión y una multa de 157.41 Unidades de Medida y Actualización. Los siete individuos restantes, José “N”, Jesús “N”, Christian “N”, Ogelian “N”, Esteban “N”, Adolfo “N” y Alberto “N”, recibieron penas de 13 años 11 meses cuatro días de prisión, además de una multa de 148.16 Unidades de Medida y Actualización.
La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Federal en Sinaloa, informó que obtuvo la sentencia condenatoria contra las nueve personas. Estas fueron halladas penalmente responsables de los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, confirmando la efectividad de los procesos judiciales en casos de este tipo.
Estos hechos se enmarcan en un contexto donde Sinaloa enfrenta desafíos persistentes en materia de seguridad pública. Las autoridades mantienen operativos continuos para desmantelar grupos armados y combatir el tráfico de armamento que opera en distintas zonas del estado, buscando fortalecer el estado de derecho y la tranquilidad de la comunidad.
Los incidentes que llevaron a las detenciones ocurrieron en noviembre pasado. Elementos de la Policía Estatal Preventiva, mientras circulaban por una carretera que conduce al poblado El Guasimal, en Culiacán, escucharon detonaciones de armas de fuego.
Al aproximarse, observaron a varias personas armadas salir de un domicilio. La presencia policial fue notada por los individuos, quienes amenazaron a los agentes e intentaron escapar hacia la parte trasera de la vivienda, buscando evadir la acción de la justicia.
La rápida intervención de la autoridad permitió la detención de los nueve hombres en el lugar. Durante el aseguramiento, se les confiscaron 21 fusiles, dos ametralladoras, 2 mil 937 cartuchos y 154 cargadores. Adicionalmente, se incautaron 16 chalecos con placas balísticas y tres cascos tácticos, elementos que evidencian la capacidad operativa de los detenidos.
Con la presentación de estos elementos de prueba, el agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional, pudo sustentar las acusaciones y obtener las sentencias condenatorias por parte de la autoridad judicial, concluyendo así el proceso penal.