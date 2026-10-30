FGR sentencia a nueve personas hasta 14 años de prisión por posesión de armas en Culiacán

CULIACÁN. _ Nueve personas recibieron sentencias de hasta 14 años de prisión por acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La detención ocurrió en noviembre pasado en El Guasimal, Culiacán, tras enfrentarse a elementos de la Policía Estatal Preventiva.

Gilberto “N” y Tomás “N” fueron condenados a 14 años nueve meses 17 días de prisión y una multa de 157.41 Unidades de Medida y Actualización. Los siete individuos restantes, José “N”, Jesús “N”, Christian “N”, Ogelian “N”, Esteban “N”, Adolfo “N” y Alberto “N”, recibieron penas de 13 años 11 meses cuatro días de prisión, además de una multa de 148.16 Unidades de Medida y Actualización.

La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Federal en Sinaloa, informó que obtuvo la sentencia condenatoria contra las nueve personas. Estas fueron halladas penalmente responsables de los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, confirmando la efectividad de los procesos judiciales en casos de este tipo.