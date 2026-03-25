FGR sentencia y procesa a seis por portación de armas en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, obtuvo sentencias condenatorias y vinculaciones a proceso contra seis personas por delitos relacionados con la portación de armas de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En un primer caso, mediante procedimiento abreviado, un juez dictó sentencia de 10 años de prisión y multa de 167 Unidades de Medida y Actualización (UMA) contra Ernesto “N”, así como nueve años cuatro meses de cárcel y multa de 156 UMAS contra Pedro “N”. Ambos fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el poblado Lo de Sauceda, en Navolato, durante recorridos de vigilancia. En el operativo se les aseguraron cuatro fusiles, una ametralladora, mil 473 cartuchos, 11 cargadores, chalecos balísticos, vehículos y otros objetos.

En otro hecho, la FGR obtuvo vinculación a proceso contra Jesús “N”, Régulo “N” y José “N”, detenidos en la comunidad de Santa Cruz de Ayala, en Cosalá. La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con la Secretaría de Marina. A los imputados se les aseguraron tres fusiles, 275 cartuchos, 12 cargadores, una mochila camuflada y un vehículo sin placas. Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva oficiosa y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Finalmente, en un tercer caso, la autoridad federal obtuvo sentencia condenatoria contra Jesús “N”, detenido en la colonia Lomas del Magisterio, en Culiacán, durante labores de seguridad tras hechos violentos en la ciudad. Al momento de su captura, elementos de la SSPC le aseguraron un fusil, 136 cartuchos, cuatro cargadores y un vehículo. El juez impuso una pena de cinco años, nueve meses y 10 días de prisión, además de una multa de 155.56 UMAS.

La autoridad recordó que todas las personas imputadas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.