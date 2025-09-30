FGR sentencia y vincula a proceso a implicados en delitos federales en Sinaloa

CULIACÁN._ La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Sinaloa, logró diversas sentencias y vinculaciones a proceso por delitos relacionados con portación de armas, posesión de drogas y cargadores de uso exclusivo del Ejército, como resultado de acciones operativas en municipios como Rosario, Culiacán y Escuinapa.

En el municipio de Rosario, Juan “H” fue sentenciado a cinco años, nueve meses y 10 días de prisión, además de una multa de 155 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), tras ser detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional mientras circulaba por el poblado Matatán.

Durante la revisión, le fue asegurada un arma larga tipo fusil, 179 cartuchos útiles, cinco cargadores y un chaleco táctico. La sentencia se dictó mediante procedimiento abreviado por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo.

En Culiacán, la FGR obtuvo la vinculación a proceso de José “Q”, quien fue detenido en el fraccionamiento Mallorca Residencial por agentes de la Policía Estatal Preventiva.

Durante el arresto, se le aseguraron un arma de fuego tipo fusil, 150 cartuchos, cinco cargadores, un kilo de clorhidrato de fentanilo, un chaleco con placas balísticas, dos radios, un casco y 68 ponchallantas. El Ministerio Público le imputó delitos de portación de arma y cargadores de uso exclusivo, así como posesión de fentanilo con fines de comercio. Permanecerá en prisión preventiva justificada mientras se desarrolla el proceso judicial.

En otro caso, la FGR obtuvo una sentencia de ocho años y cuatro meses de prisión contra Leslie “G”, detenida por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) sobre la carretera México 15, en el tramo Tepic–Mazatlán, a la altura de San Miguel de la Atarjea, municipio de Escuinapa.

La mujer viajaba en un camión de pasajeros y transportaba 4.9 kilos de clorhidrato de metanfetamina, escondidos entre sus pertenencias. Fue condenada mediante procedimiento abreviado por el delito de transporte de droga con fines de venta.

En un operativo distinto, agentes de la Policía Federal Ministerial reaprehendieron a Fidel “R”, sobre la vialidad conocida como La Costerita, en la colonia Parque Industrial de Culiacán, en cumplimiento a una orden judicial por su probable responsabilidad en delitos contra la salud. Su situación jurídica será determinada por un juez federal en los próximos días.

Finalmente, en la colonia Villa Universidad, en Culiacán, fue detenido Ulises “U” por la Guardia Nacional mientras realizaban recorridos de vigilancia. Le fue asegurada un arma de fuego tipo fusil, siete cartuchos, dos cargadores y un vehículo con reporte de robo.

Fue vinculado a proceso por portación de arma de uso exclusivo, y se le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, además de un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.